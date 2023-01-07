شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تطورات موقف بن ناصر من البقاء مع ميلان الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي الشهير فابريزو رومانو والمتخصص فى سوق الإنتقالات، عن توصل مسئولي نادي ميلان لإتفاق شبه نهائي مع النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر حول تجديد تعاقده مع الفريق الإيطالي فى الفترة المقبلة، حيث أكد أن الإتفاق مع مسئولى الروسونيري قد تم بالفعل.

وأفاد رومانو أن بن ناصر سيجدد تعاقده مع ميلان لمدة 3 مواسم إضافية، بجانب الموسم المتبقي فى عقد اللاعب، لينتهي تعاقد النجم الجزائري مع الروسونيري فى صيف 2027، يأتي ذلك بعدما حسم اللاعب كافة الإتفاقات المادية حول عقده فى الجلسة الأخيرة التى عقدت بين الطرفين.



ميلان يوافق على شروط بن ناصر

هذا وقد وافق مسئولي نادي ميلان على طلبات بن ناصر المادية، والذي طلب الحصول على 6 مليون يورو فى الموسم الواحد، ليوافق اللاعب على البقاء مع الفريق الإيطالي وتجديد تعاقده مع الفريق، فى ظل حالة الإستقرار الحالية التى يشعر به اللاعب ضمن صفوف الروسونيري.



بن ناصر يكشف عن تطلعاته القادمة

ومن جانبه أعرب اللاعب عن سعادته بتواجده الحالي مع ميلان، حيث أكد أنه يطمح للفوز بالألقاب مع الروسونيري والحفاظ على لقب الدوري الإيطالي الذي حصد الفريق لقبه الموسم الماضي، مشيرًا إلى أنه يحظي بالدعم والمساندة من جماهير الفريق، الأمر الذي يجعله يشعر بأنه فى بيته.