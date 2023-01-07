شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ونجيب محفوظ يظهران فى العرض المسرحى "تقدر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر اللاعب المصرى محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، بتقنية الهولوجرام، خلال العرض المسرحي "تقدر" المقام بدار الأوبرا، وهو ينصح الأطفال بالاهتمام بمستقبلهم، كما ظهر نجيب محفوظ بنفس التقنية خلال العرض وتحدث عن أهمية القراءة والمعرفة.

أعرب رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بمبادرة إحياء المسرح المدرسي من جديد حتى تعود المدرسة لوضعها الحقيقي، قائلاً: "أنا أسعد شخص بالمبادرة".

وأضاف خلال كلمته في العرض المسرحي "تقدر" المقام بدار الأوبرا، أنه يشكر وزارة الثقافة وتعاونها مع التعليم في المبادرة، كما وجه الشكر للمتحدة على دعمها المبادرة.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الفنانين من خريجي المسرح المدرسي، وأوجه الشكر لكل الفنانين الذين يشاركون في العرض المسرحي تقدر.

وحرص على حضور العرض كل من محافظ القاهرة ومحافظ الجيزة وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وحرص كل من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنانة سهير المرشدي، ووزير التعليم رضا حجازي، والمخرج خالد جلال وخالد عبد الجليل، ويسري الفخراني وحاتم حافظ أستاذ المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية على حضور العرض المسرحي تقدر الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

ووصل منذ قليل الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 والناقدة الفنية علا الشافعي مديرة تحرير الخليج 365 والفنان سامح حسين لحضور العرض المسرحى "تقدر" في دار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة و بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي، ويستمر العرض على مدار يومي السبت والأحد 7 و 8 يناير الجارى.



ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.



عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، وإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم.



وتقام مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" في إطار تطوير المواهب الفنية في مراحل مبكرة، لتنشئة جيل جديد من نجوم المستقبل.



من جانبها، قالت مؤخرا مخرجة العرض بتول عرفة في تصريحات لها: "العرض سيكون بمثابة رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه".



يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، وتدريبهم على مخارج الألفاظ، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض.



يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.