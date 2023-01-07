شكرا لقرائتكم خبر عن سخرية من ليوناردو دى كابريو بسبب تواجده مع عارضات أزياء فوق الـ 25 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل والنجم العالمي ليوناردو دى كابريو يحاول الاستمتاع بوقته لأقصى درجة ممكنة خلال تلك الفترة، وذلك بعد تم رصده خلال حفل خاص برفقة أصدقائه، إلا أن اللافت للنظر بحسب تقرير لموقع الديلي ميل أنه شهد تواجد اثنتين من عارضات الأزياء المقربات له، ولكن لم تتواجد بصحبته محبوبته الجديدة فيكتوريا لاماس.

وأضاف تقرير الديلي ميل بشأن ليوناردو دى كابريو أنه للمرة الأولى منذ زمن يظهر معه نساء فوق سن الـ 25، وذلك فى إشارة ساخرة لما هو معروف بشأن دي كابريو عن أن علاقاته كلها لم تشهد ارتباطه بأى نساء أكبر من هذا السن، حتى أنه فسخ ارتباطه بعارضة الأزياء كاميلا مورنو بعد اتمامها عامها الـ 25، وذلك بعدما شهد الحفل تواجد ريبيكا وليليا اللاتي يعدا من أبرز الموديل فى عالم الأزياء.

جدير بالذكر أن ريبيكا وليليا تترواح أعمارهم ما بين الـ 27 عاما لـ 28 عامًا إلا أن تقرير الديلي ميل وصفهم بأنهم أشبه بالعواجيز بالنسبة لما اعتاد عليه ليوناردو.



حفل ليوناردو



صديقات ليوناردو

وكان ليوناردو دي كابريو )48 عامًا( أمضى ليلة رأس السنة الجديدة على متن يخت مع الممثلة فيكتوريا لاماس )23 عامًا( بالإضافة إلى عدد قليل من الأصدقاء، منهم دريك وتوبي ماجواير وذلك تأكيدًا للأخبار الأخيرة التي أفادت بشأن ارتباطه بالممثلة الصغيرة التي تصغره بـ 25 عامًا.

وولدت فيكتوريا في 24 أبريل 1999 أي بعد عامين من إطلاق فيلم ليو الشهير تيتانيك عام 1997 وهي ابنة الممثل لورنزو لاماس وعارضة الأزياء شونا ساند.

ويعتبر هذا الظهور هو الثالث لنجم تيتانيك بصحبة فيكتوريا خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشر عدة تقارير تفيد بأن جيجي حديد لم تكن جادة بشأن علاقتهما الرومانسية القصيرة العمر.