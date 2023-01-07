شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل خلال حضوره "تقدر": المسرح حائط الصد ضد التطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب مدحت العدل إن مبادرة إحياء المسرح المدرسي من أهم المبادرات التي حدثت في الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أن المسرح بالنسبة له خلال دراسته كان مهمًا مثل باقي المواد الدراسية.

وأضاف خلال كلمته قبل العرض المسرحي تقدر المسرح يعتبر حائط الصد ضد التطرف، والمبادرة تهدف إلى اكتشاف المواهب وبث الروح في المدارس وخلق جيل مثقف وموهوب.

وأشار إلى أن هناك عددًا من الفنانين خريجي مسرح المدرسة والمسرح الجامعي منهم الفنان عادل إمام وسمير غانم.

وحرص كل من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنانة سهير المرشدي والمخرج خالد جلال وخالد عبد الجليل ووزير التعليم رضا حجازي ويسري الفخراني وحاتم حافظ استاذ المسرح بالمعهد العالي للفنون المسرحية علي حضور العرض المسرحي تقدر الذي يقام بدار الأوبرا المصرية.

ووصل منذ قليل الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 والناقدة الفنية علا الشافعي مديرة تحرير الخليج 365 والفنان سامح حسين لحضور العرض المسرحى "تقدر" في دار الأوبرا، والذي يأتي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة و بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإحياء المسرح المدرسي، ويستمر العرض على مدار يومي السبت والأحد 7 و 8 يناير الجارى.

ويضم العرض مجموعة من نجوم الفن هم: يسرا، كارول سماحة، أكرم حسني، حنان مطاوع، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد، محمد الشرنوبي، أحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق، ومن تأليف مدحت العدل، ومن إخراج بتول عرفة، ويناقش العرض عدة قضايا من خلال الاستعراضات المسرحية مثل رفض التنمر والتعصب وزرع الثقة في نفوس الطلاب للسعي وراء تحقيق أحلامهم.

عرض "تقدر" من تأليف مدحت العدل، وإخرج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالمشاركة مع قنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاق مبادرة "إحياء المسرح المدرسي"، وإتاحة الفرصة لأطفال وشباب الجيل الحالي للكشف عن مواهبهم.

وتقام مبادرة "إحياء المسرح المدرسي" في إطار تطوير المواهب الفنية في مراحل مبكرة، لتنشئة جيل جديد من نجوم المستقبل.

من جانبها، قالت مؤخرا مخرجة العرض بتول عرفة في تصريحات لها: "العرض سيكون بمثابة رحلة لإلهام الطفل المصري من خلال ماضيه العريق، وحاضره المتطور على إيجاد حلمه الخاص والسعي لتحقيقه".

يشارك بالعرض 7 أطفال تم اختيارهم من بين 2300 طفل تقدموا من أصحاب المواهب الفنية من داخل المدارس المصرية، وقامت المخرجة بتول عرفة بإدخال الأطفال في ورش فنية استمرت لأشهر من أجل صقل مواهبهم في التمثيل، وتدريبهم على مخارج الألفاظ، وعلى أداء المعارك الحربية التي سيتضمنها العرض.

يعتبر العرض المسرحي "تقدر" هو أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام، وسينفذ تقنياتها المصرية محمود صبري أحد أهم الأعلام في مجال السينوغراف والحاصل على جائزة الدولة للإبداع الفني في روما بعد تصنيعه أول جهاز هولوجرام مصري.