شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون ذاقوا مرارة فقدان الأبناء.. أبرزهم هانى شاكر وحسن حسنى وآخرهم جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة أصابت الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، الذى توفى نتيجة إجراء عملية تحويل مسار المعدة يوم 27 ديسمبر الماضى، وبعد ذهابه للمنزل ومرور عدة أيام أصيب بنزيف في المعدة ألزمته دخول المستشفى وتعرض لأزمة قلبية ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة، ويدعو الكثير من الفنانين بالصبر للفنان جورج وسوف بعد فقدان ابنه، اففراق الإبن شيء صعب ومرارته كبيرة ولم يكن جورج وسوف هو الأول الذى يتعرض لهذا الأمر فقد تعرض العديد من الفنانين لمرارة فقدان أولادهم.

سميحة أيوب

فقدت الفنانة سميحة أيوب نجلها الوحيد "محمود" والتي أنجبته من الفنان محسن سرحان، عن عمر ناهز 62 عامًا، وذلك إثر لتعرضه لأزمة قلبية حادة، أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية.

هاني شاكر

فقد الفنان هانى شاكر ابنته دينا والتي فارقت الحياة بعد صراع مع مرض السرطان استمر لما يقرب من العام ونصف العام، والذي اكتشفته بعد إنجاب توأمها "ملك ومليكة"، وظلت تحاول السيطرة على المرض، والتعافي منه، والسفر للعلاج بالخارج في أمريكا وفرنسا، ولكن تدهورت حالتها الصحية كثيرًا لتلقى ربها بعد معاناة مع المرض.

حسن حسني

فقد الفنان حسن حسنى ابنته "فاطمة" التي رحلت بعد صراع مع مرض سرطان الغدد، وحاول حسن حسني التواصل مع فرق طبية عالمية من أجل السيطرة على المرض، ولكن تدهورت حالتها الصحية كثيرًا، وتوفيت متأثرة بمرضها.

ليلى غفران

فقدت الفنانة المغربية ليلى غفران ابنتها "هبة" والتي عثرت الجهات الأمنية المصرية على جثتها داخل إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد، وكانت هبة حينها تبلغ من العمر 23 عامًا.

شريفة فاضل

حصلت الفنانة شريفة فضل على لقب "أم البطل"، وذلك نسبة لأغنية "أم البطل" التي طرحتها بعد استشهاد نجلها "بدير" في حرب أكتوبر 1973، وذلك لمشاركته بعمله كطيار وكان حديث التخرج.

رجاء حسين

فقد كل من الفنان سيف عبد الرحمن وزوجته الفنانة رجاء حسين ابنهما "كريم" ، عن عمر ناهز 43 عاماً، وذلك بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموة أثناء قيادته لسيارته، وأدى إلى وفاته على الفور.

مديحة حمدي

فقدت الفنانة مديحة حمدي نجلها من قبل، إثر سقوطه وارتطام رأسه بالأرض، وتسبب ذلك في تكوين مياه على المخ، وتوفي على إثر ذلك.