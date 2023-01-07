شكرا لقرائتكم خبر عن عودة دي ماريا.. تشكيل يوفينتوس الرسمي لمباراة أدوينيزي بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي يوفينتوس لخوض تحدي قوي بعد قليل، حينما يواجه نظيره أدوينيزي، ضمن الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي، حيث يطمح اليوفي فى مواصلة عروضه القوية فى الآونة الأخيرة والإقتراب خطوة إضافية نحو صدارة الكاليتشو هذا الموسم، على الرغم من صعوبة المنافسة.

فى حين يسعي نادي أدوينيزي من تحقيق المفاجأة فى مواجهة" السيدة العجوز "، لا سيما أن الفريق قد إعتاد على تقديم عروضه القوية فى المواجهات الكبري، الأمر الذي قد يزيد من متاعب يوفينتوس وأليجري فى المواجهة المنتظرة بين الفريقين عن هذه الجولة.



موعد مباراة يوفينتوس وأدوينيزي

ومن المقرر أن يلاقي نادي يوفينتوس نظيره أدوينيزي اليوم السبت، فى الجوالة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل يوفينتوس الرسمي لمباراة أدوينيزي

وحاء تشكيل يوفينتوس الرسمي الذي أعلن عنه المدرب الإيطالي أليجري لمباراة أدوينيزي كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو - روجاني - دانيلو.

خط الوسط: كوستيتش - رابيو - لوكاتيلي - ميريتي - ماكيني.

خط الهجوم: كين - دي ماريا.