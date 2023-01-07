شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" يحقق 1.5 مليون جنيه إيرادات أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم محمد هنيدي "نبيل الجميل أخصائي تجميل" إيرادات قدرت بـ 1,501,547 جنيه أي نحو مليون و500 ألف جنيه من شباك التذاكر بدور السينما المصرية أمس، ليواصل تصدر الإيرادات اليومية للأفلام المعروض حاليًا.

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



فيلم شلبي

إيرادات فيلم "شلبي"

فيما جاء في المركز الثاني فيلم "شلبي" بطولة كريم محمود عبد العزيز إيرادات بلغت نحو 813,918 جنيها أي نحو 800 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، ومحمد محمود، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.

ويعرض حاليا في دور السينما بجوار "نبيل الجميل أخصائي تجميل" و"شلبي" 3 أفلام هي "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، و"فضل نعمة" بطولة ماجد الكدواني وهند صبري، و"هاشتاج جوزني" بطولة أمير المصري ومايان السيد.

ومن المقرر أن تستقبل دور السينما المصرية خلال الفترة المقبلة عدة أعمال منها "المطاريد" و"أخي فوق الشجرة" و"اتنين للإيجار" وغيرها من الأفلام.