والد منة شلبي يخطف الأنظار بأحدث ظهور له.. والجمهور مصدوم من هويته شقيق إعلامية شهيرة!!

كتب امير فتحي في السبت 7 يناير 2023 05:43 مساءً - شاركت منة شلبي، مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك“، صورة حديثة لها جمعتها مع والدها رجل الأعمال هشام محمد شلبي، أثناء قضاء إجازته وزيارته لها في مصر،

وعلّقت “منة” على الصورة قائلةً : الباشا نورنا، وتفاعل معها العديد من المتابعين، خاصة أنها من المرات القليلة التي يظهر فيها معها عبر السوشيال ميديا.

يُشار أن والد منة شلبي هو رجل الاعمال المصري محمد هشام شلبيوهو يعيش في الخارج في أمريكا منذ فترة طويلة وذلك لأنه يرتبط بإدارة بعض البيزنس هناك وتقوم “منة” كل فترة بزيارته للإطمئنان عليه

أحدث ظهور لولد منة شلبي

مالا تعرفه عن رجل الأعمال هشام شلبي

ويعيش رجل الأعمال محمد هشام الدين شلبي في الخارج منذ سنوات طويلة، وتحديدا عقب انفصاله عن الفنانة زيزي مصطفى، ثم عاد قبل سنوات لحضور عرض خاص أحد أفلامها، إلا إنه سرعان ما سافر مجددًا لإجراء جراحة قلب مفتوح، ومؤخرا زادت آلامه الصحية مما استلزم بقاء منة بجواره تارة وسفره لاستكمال العلاج بالخارج أخرى.

صورة من طفولة منة شلبي مع والدها ووالدتها

وتزوجت زيزي مصطفى خمس مرات قبل أن تقابل والد منة شلبي، ليصبح الزوج السادس ووالد ابنتها الوحيدة، بينما تعد زيزي الزوجة الثانية له، وهي التي طلبت الزواج منه، ولكنه تردد في البداية لأنه كان متزوجًا بأخرى، وفي النهاية تزوجها وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة في 24 يوليو عام 1982، ولكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة.

شقيقة هشام شلبي هي الإعلامية بوسي شلبي حيث تم الكشف مؤخرا عن هذا الرابط العائلي عندما قامت إبنته “منة” بنشر صورة تجمعهما لتهنئتها على تكريمها من مهرجان أسوان، فردت منة بدورها “يا وش السعد يا عمتي.. يا أول مين قدمني في السينما” لتكشف بذلك هذا الرابط العائلي.

صدور الحكم على منة شلبي في قضية المخدرات

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، يوم الخميس الماضي، من أول جلسة لمحاكمة الفنانة منة شلبي، بحبسها سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتغيبت شلبي عن جلسة محاكمتها فيما دفع محاميها ببطلان إجراءات تفتيشها بالمطار وانعدام صلتها بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي الحشيش.

وشهدت الجلسة حضورا مكثفا من وسائل الإعلام، وبنى محمد بهاء أبو شقة، محامي المتهمة، مرافعته على محاولة إثبات بطلان إجراءات التفتيش والضبط التي تمت بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المحامي أن موكلته أكدت في التحقيقات أنها لدى عودتها من نيويورك ولدى وصولها الدائرة الجمركية بمطار القاهرة الدولي استوقفها مأموروا الجمارك واستفسروا منها عن علبة مكياج كانت بحوزتها، وسألوها ما إذا كان معها أي مواد مخدرة ثم اصطحبوها لغرفة، وبعد ذلك فوجئت بإحالتها للنيابة بتهمة حيازة مخدرات.

واستطرد أن تحقيقات النيابة ثبت فيها أن شهادات مأموري الجمارك أجمعت على أن تفتيش حقائب المتهمة تمت في وجودها وفي مكان ملاصق لجهاز للكشف بالأشعة، ولكن حينما طلبت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة لم يتبين منها ما يثبت أن التفتيش تمّ أمام المتهمة ولا بجوار جهاز الكشف بالأشعة.

وشدد أبو شقة على انعدام صلة موكلته بالمضبوطات التي أثبت المعمل الجنائي أنها تحوي مواد مخدرة، مؤكدا أن شلبي لم يكن بحوزتها سوى علبة المكياج التي أقرت بها في تحقيقات النيابة العامة.ورفعت هيئة المحكمة الجلسة للمداولة ثم عادت ونطقت حكمها سالف الذكر.

حيازة منة شلبي للمخدرات

تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط شلبي لدى عودتها من نيويورك في 25 نوفمبر الماضي، وقالت مصلحة الجمارك إنه أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة الدولي وجدت السلطات عبوات بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص بالفصل في مثل هذه القضايا.

وفي مساء ذات اليوم، قررت النيابة إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة القضية وأرسلت المواد المضبوطة للتحليل الجنائي.

ووجهت النيابة العامة في يوم 21 ديسمبر الماضي لشلبي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقررت إحالتها للمحاكمة.

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