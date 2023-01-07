خست جدًا.. أيتن عامر تتألق وتبهر جمهورها في أحدث إطلالتها.. شاهد شكلها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 7 يناير 2023 05:43 مساءً - شهد حفل توزيع جوائز مجلة دير جيست السنوي، والذي أقيم في ديسمبر الماضي، حضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، للاحتفاء بأعمالهم الفنّية على مدار عام 2022، وكان من أبرزهم الفنانة أيتن عامر.

وحرصت أيتن عامر، على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا، إطلالتها التى شاركت بها في حفل دير جيست، والذي نال إعجاب الكثير.

وقد تفاعل الكثير من المتابعون من تلك الإطلالة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (كفايه حلوه بقي)، (خسيتي جدا يا أيتن ماشاء الله)، (يعيني علي الشياكة والحلاوة)، (يارب متحرمناش من هل الجمال)، (حلو اوي عليكي بجد قمر)، (جمالك جمال مش عادي).

تكريم أيتن عامر في حفل الدير جيست

وعبّرت أيتن عامر عن سعادتها بتكريمها في حفل دير جيست عن دورها في مسلسل مكتوب عليا الذي تعتبره عملا عزيزا على قلبها، ووجهت الشكر لجمهورها وكل من ساهم في حصولها على هذه الجائزة وقالت: سعيدة جدا بحصولى على جائزة دير جيست عن دورى فى مسلسل مكتوب عليا و بشكر كل من كان له دور حتى لو بسيط فى وصولى لهذه الجائزة من فريق العمل او من جمهورى الحبيب اللى صوتولى شكرا من قلبي.

مسلسل “مكتوب عليا”

الجدير بالذكر ان مسلسل مكتوب عليا عرض في السباق الرمضاني الموسم الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا وكان من بطولة أكرم حسني وعمرو عبد الجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا، من تأليف إيهاب بليبل ومن إخراج خالد الحلفاوي وكنت تدور قصته حول تغير مقابلة غريبة حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

“لف وارجع تاني” جديد أيتن عامر

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة أيتن عامر تصوير أحدث أعمالها السينمائية فيلم «لف وإرجع تاني»، منذ يومين فقط، وأعلن أبطال الفيلم الخبر معربين عن سعادتهم ببدء التصوير والتعاون معًا، لأنه تجربة مميزة ومختلفة.

وبسبب ظروف كل ممثل من أبطال العمل، وانشغاله بتصوير عروض مسرحي، قرر القائمون على المسلسل منح الأبطال إجازة أسبوعًا من تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يعودوا للبلاتوه لاستئناف التصوير بعد 10 أيام.

قصة وأبطال «لف وإرجع تاني»

وتدور قصة فيلم «لف وإرجع تاني»، حول مجموعة سكان يقيمون معًا في نفس العمارة، والعقار السكني الذي يضمهم موجود في إحدى الحارات الشعبية، وفجأة تختفي الحارة، ويبدأون رحلة البحث عنها، وتشهد أحداث العمل العديد من المواقف الكوميدية، وهو من إخراج شادي على.

والفيلم يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهو بطولة آيتن عامر، شيري عادل، أحمد فتحي، محمد رضوان، سليمان عيد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، وتواصل جهة الإنتاج تسكين بقية الأدوار.

مسلسل «عنبر 6»

وتنتظر آيتن عامر عرض مسلسلها الجديد مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.

مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

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