شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء نانسى عجرم عند تقديم واجب العزاء لـ جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتمالك النجمة نانسى عجرم نفسها، عند تقديم واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسوف فى وفاة نجله وديع، بكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ودخلت فى نوبة بكاء وظهرت متأثرة بشدة.

رحل وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.

ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".