شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من كواليس مسلسل "جروب الدفعة" بطولة شيرى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أبطال مسلسل "جروب الدفعة" المكون 15 حلقة، هذا الأسبوع بعد انتهاء إجازات العام الجديد وأعياد الميلاد، حيث تم تصوير عدد من مشاهد العمل قبل التوقف، والعمل يناقش عددًا من قضايا الشباب وأحلامهم خاصة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، كما يطرح العمل المشاكل التى تواجه هؤلاء الشباب سواء فى العمل أو الحب والزواج وغيرها من الأمور.

مسلسل جروب الدفعة إنتاج شركة سينرجى، تأليف ورشة "مصنع الحكايات" للكاتب هاني سرحان، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، ومن إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة شيرى عادل، ميدو عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، بسمة داود، أحمد ماجد، وئام مجدى فضلا عن عدد من الممثلين الشباب.

وحلت شيرى عادل ضيفة مؤخرًا على برنامج سهرانين" مع النجم أمير كرارة على قناة ON، وكشفت ان أول إعلان قدمته منذ صغرها كان إعلان "ريرى"، متابعة: "المخرج محمد سامى رحمه الله عملت معاه أول إعلان، ثم قدمت إعلان قبنورى وكان إعلان طويل ظلوا يحفظونى كلمات الإعلان كثيرا".

وأضافت: "أمى كانت تشجعنى كثيرا خلال تقديمى للإعلانات، فهى مهندسة ووالدى دكتور، وماما رفضت أن أعمل مهندسة ووالدى رفض أن أعمل طبيبة، لأن الحياة في المجال صعبة فقررت أن أعمل في التمثيل".

وظهرت شيرى عادل كضيفة شرف في مسلسل "في بيتنا روبوت 2" الذى يتم عرضه في شهر رمضان الجارى على قناة الحياة بشكل حصرى، وهو بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى.



مسلسل جروب الدفعة



شيرى عادل من مسلسل جروب الدفعة