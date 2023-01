شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم "ثور" يمكث تحت الماء حابسًا أنفاسه 200 دقيقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يلعب كريس هيمسوورث دور بطل خارق على الشاشة، لكن ممثل "ثور" أثبت أنه خارق إلى حد ما فى الحياة الواقعية أيضًا، حيث أثار الممثل الأسترالى الذهول بحبس أنفاسه تحت الماء- محققًا 200 دقيقة فى المجموع، ومع ذلك، كان للنجم البالغ من العمر 39 عامًا نصيبه العادل من الإلهاءات على طول الطريق، حيث حاول أطفاله الصغار إبعاده عن طريق السباحة حوله حتى يفقد التركيز.

حافظ نجم هوليوود بطريقة ما على وضعه تحت الماء وثباته، حيث أظهر لياقته البدنية المحفورة بشكل خطير وهو يجلس القرفصاء فى قاع حوض السباحة، عند مشاركة مقطع الفيديو على انستجرام، ألقى كريس الضوء على تصرفات أطفاله الخادعة، وعلق على منشوره، "لا تدع الملهيات تعيق أهدافك.. بغض النظر عن مدى صعوبة محاولة السباحة أمامك"، بحسب ما نقل موقع metro.



وأضاف أنه أكمل "200 دقيقة حتى الآن"، مما يشير إلى أن لديه تطلعات لحبس أنفاسه لفترة أطول تحت الماء.. وتلقى كريس الكثير من الثناء من أتباعه البالغ عددهم 56.1 مليون متابعا، وحتى دواين "ذا روك" جونسون نفسه كان مذهولًا.



ومازح أحد المعجبين كريس قائلا، "ثور أكوامان الآن"، بينما اقترح آخر عنوان فيلم جديد محتمل: "Thor - The Way of Water"، على غرار فيلم avatar ، وأعجب أحد المتابعين بجدية، وعلق قائلاً: "هذا رائع للغاية، وأشاد آخرون به على أنه "مصدر إلهام" بينما ترك الكثيرون فى غرز سلوك ابنه "الرائع".

لا يبدو أن كريس سيضع مهاراته موضع التنفيذ مع الأعمال المثيرة تحت الماء فى أى وقت قريبًا، على الرغم من أنه أعلن مؤخرًا أنه سيتراجع عن مسيرته المهنية.