شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جورج وسوف فى عزاء نجله وديع.. ويردد: "راح دمعة عينى وقلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار سلطان الطرب جورج وسوف، أثناء تلقيه عزاء وديع نجله الأكبر، فى صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، ودخل فى نوبه بكاء شديدة وظل يردد: "دمعة عينى راحت، راح دمعة عينى وقلبى".





وقدم كل من النجمة هيفاء وهبى والنجم زياد برجى والمطرب ناصيف زيتون واجب العزاء لسلطان الطرب جورج وسوف في وديع نجله الأكبر، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس "الأشرفية"، وكان الإعلامى نيشان ساند جورج وظل بجانبه من بداية العزاء.

رحل وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".



وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.



ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".