شكرا لقرائتكم خبر عن 10نصوص لكتاب مصريين ضمن قائمة مسابقة النص المسرحى الموجه للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستة وعشرون كاتبًا من أصل مئة وستة وثلاثين وصلوا القائمة القصيرة في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، النسخة 15 للعام 2022، وتلك النصوص تحتفي بالأبطال من الأطفال أصحاب الابتكار والإبداع والإرادة والتحدي، وذلك اهتمامًا بإنتاج نصوص تتفاعل مع حياة الطفل المعاصر، وتفتح أفق المستقبل، ونصوص تساهم في بناء وتكوين الطفل من خلال نماذج درامية ملهمة لشخصية الطفل في النصوص المؤلفة.

وأعلنت الهيئة العربية للمسرح عن القائمة لتشير إلى أنها سوف تعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأفضل في العاشر من يناير 2023 اليوم العربي للمسرح، والذي يصادف افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي، في الدار البيضاء، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية ، ومن ضمن المرشحين في تلك القائمة 10 مؤلفين مصريين وهذه القائمة: