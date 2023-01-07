شكرا لقرائتكم خبر عن 10نصوص لكتاب مصريين ضمن قائمة مسابقة النص المسرحى الموجه للأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ستة وعشرون كاتبًا من أصل مئة وستة وثلاثين وصلوا القائمة القصيرة في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، النسخة 15 للعام 2022، وتلك النصوص تحتفي بالأبطال من الأطفال أصحاب الابتكار والإبداع والإرادة والتحدي، وذلك اهتمامًا بإنتاج نصوص تتفاعل مع حياة الطفل المعاصر، وتفتح أفق المستقبل، ونصوص تساهم في بناء وتكوين الطفل من خلال نماذج درامية ملهمة لشخصية الطفل في النصوص المؤلفة.
وأعلنت الهيئة العربية للمسرح عن القائمة لتشير إلى أنها سوف تعلن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأفضل في العاشر من يناير 2023 اليوم العربي للمسرح، والذي يصادف افتتاح الدورة الثالثة عشرة من مهرجان المسرح العربي، في الدار البيضاء، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية ، ومن ضمن المرشحين في تلك القائمة 10 مؤلفين مصريين وهذه القائمة:
- أجزاء ملونة لمياء العايب الجزائر
- اراجوز مازن موسى نجيب موسى معوض مصر
- اشبال النصر إيناس سعيد محمد نمير مصر
- الأعدقاء محمود فرغلي موسى مصر
- الأنامل الخضراء هجرة محمود الصاوي أحمد مصر
- الفتى بائع البيض أحمد قرني شحاتة مصر
- الكنز أحمد سمير قرني محمد مصر
- النظارة وقرية الذهب أحمد جمال صادق جابر مصر
- أنا بطل حكايتي محمود حسن الحسين سوريا
- أنغام في بستان الأحلام إباء مصطفى الخطيب سوريا
- بيت الأمير السعيد محمود أحمد عوض فلسطين
- جامع الألعاب حيدر محمد هوري سوريا
- رشيد رضا حسنين عرفات مصر
- شمس آزاد محمد عصام الدين عبده مصر
- علاء الدين والمارد الآلي محمود عبد الله عقاب مصر
- قارئ الذكريات مهند ثابت العاقوص سوريا
- قرية الزيتون البعيدة عقيل عبد الله حسين العراق
- قرية الفزاعات روعة أحمد سنبل سوريا
- لا ضباع في غابتنا بعد الآن عادل جاسم درويش العبودي العراق
- مدينة القيود محمود صلاح رفاعي حسن مصر
- مسافر عبر الزمن يوسف الشاطر المغرب
- مصابيح الخيال عبد النبي المعقول المغرب
- مصيدة الكسل محمود عبد العباس العراق
- من أجل سلمة مصطفى بوري الجزائر
- من أجل سميرة يوسف حسن ناجي الأردن
- ومضة النور محمد وحيد عمر علي سوريا