شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى نجل جورج وسوف: ربنا يتغمده بواسع رحمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نقابة المهن الموسيقية على نعي وفاة ابن سلطان الطرب جورج وسوف، وذلك من خلال بيان أكدوا فيها مشاركة نقابة المهن الموسيقية نقيبًا وأعضاء مجلس الادارة والجمعية العمومية لجميع موسيقيين الفنان جورج وسوف ومشاطره أحزانه وتنعي وفاة أبنه الراحل وديع داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما أكد الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عظيم حزنه ومشاركته صديقه ومجلس إدارة النقابة داعيًا للفقيد بالرحمة وللأهل الصبر والسلوي.

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، مساء أمس الجمعة، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.

وشهدت الساعات الأخيرة فى وفاة وديع جورج وسوف، دخوله المستشفى يوم 27 ديسمبر لإجراء عملية تحويل مسار المعدة، وبعد إجراء العملية عاد إلى البيت لكنه خلال الأيام الماضية أصيب بنزيف فى المعدة فتم نقله إلى مستشفى "مار يوسف" .

وديع جورج وسوف تعرض لأزمة قلبية ودخل العناية المركزة محاطًا بأصدقائه وأهله، وكان يقاوم المرض حتى آخر نفس فيه.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبى معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.

ونعت النجمة اللبنانية ديانا حداد ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى تويتر، وقالت: "وديع جورج وسوف يا الله هالخبر شو صعب وشو بشع، الله يرحمه ويصبر قلب عائلته قلب استاذنا جورج وسوف".