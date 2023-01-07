زوجة الفنان منذر رياحنة تخطف أنظار الجمهور بأول ظهور علني لها.. شاهد جمالها المُبهر وتعرّف على قصة زواجهما الغريبة! – صورة

كتب امير فتحي في السبت 7 يناير 2023 03:50 مساءً - فاجأت زوجة الفنان الأردني منذر رياحنة الجمهور بأول ظهور علني لها مع زوجها في العرض الخاص لفيلم الحارة الذي يلعب فيه منذر دور البطولة، وذلك بإحدى سينمات الزمالك وبحضور بقية أبطال العمل.

وتفاعل الجمهور مع أول ظهور لزوجة الفنان الأردني منذر رياحنة مشيدين بجمالها وحضورها اللافت مع زوجها.

الفنان منذر رياحنة رفقة زوجته



من هي زوجة منذر رياحنة؟

ببداية حياته تزوج منذر رياحنة من أريج مصطفى في عام 2008م، وقد التقيا في شهر رمضان أثناء دعوة إفطار في منزل صديق لهما، وأثناء مشاهدة المسلسل الوطني له “الاجتياح” فإن أريج مصطفى أبدت إعجابها الشديد بالأداء التمثيلي فيه، وقال بأنه أعجب بها في تلك اللحظة، وقد بدأ الحب بينهم من خلال أول لقاء لهم، وقد زاد الحب فيما بينهم بالاتفاق في الأفكار، فقد حصلا على حياة زوجية مستقرة احتوت على الحب والاحترام وأدى إلى جعل حياته ناحجة، وكانت المشجعة والداعمة له، فإن زواجهم داما إلى مدة 12 عام، وقد أنجبا ثلاثة من الأبناء: ولد وهو (رايان) وبنتين (وجد) و(إميليا).

منذر ريحانة وزوجته أريج

من هو منذر رياحنة؟

منذر رياحنة هو فنان أردني الجنسية، ويعتبر واحد من الممثلين المشهورين في العالم العربي، وتم اشتهاره بتقديم الكثير من أهم الأعمال المثيرة، وتم ارتباطها بالدراما والتشويق، ويعد واحد من الممثلين الأردنيين، فإن المشوار الفني له بدأ خلال عام 1995م، وتم استمراره بأداء العديد من الأعمال الفنية الجميلة والرائعة، بحيث ولد في 4 أغسطس1979م في مدينة إربد في دولة الأردن، واعتنق الديانة الإسلامية.

درس منذر رياحنة في مجال الإخراج المسرحي والتلفزيوني، وتم بدءه للتمثيل أثناء فترة الدراسة على مسرح جامعة اليرموك، بحيث شارك في الكثير من الأعمال في التلفزيون والسينما بعد أن تخرج من الجامعة عام 2004م، وقد شارك في الكثير من الأعمال الدرامية السورية والمصرية والأردنية.

سبب أدائه لأدوار الشر

منذر رياحنة، كشف خلال لقائه في برنامج “صباح العربية”، والمذاع عبر فضائية “العربية”، سبب عن تجسيده أدوار الشر في معظم أعماله، قائلًا: “قدمت الخير محدش شافه، الشخصية من وجهة نظرك بتبقى شخصية شريرة، ولكن لو دخلتي في جوانب الشخصية مش هتلاقيها شريرة هتلاقيها ردة فعل مش أكتر، وأنا لما بمثل شخصية شر ببقى شايفها أفضل من الشخص الخير اللي بيمثل معايا، وبشوفها في منطق مختلف”.

منذر رياحنة: المرأة هي الملكة وعلى الرجل خدمتها

كما كشف الفنان الأردني منذر رياحنة، خلال نفس اللقاء عن رأيه في معاونة الرجل للمراة في المجتمع العربين وكان لتصريحات رجع صدى مميز لدى الجمهور الذي قام بدوره بتناول تصريحاته بشكل واسع.

حيث رد الفنان الأردني على تصريح سابق له بشأن أن لا بد للرجل من أن يخدم المرأة، قائلًا: “المرأة متفوقة في الأناقة والجمال والحنية والحب، هي الأميرة، وعلى الرجل أن يكون ملِكها، لأنها أجمل ما في الكون”.

وأضاف: “أنا ضد التحدي في الكون ولازم تفضلي ملكة، وهذا شرف ومعرفة بقيمتك أنتي كأنثى… هي اللي علّمتنا وربتنا، فيجب على المرأة أن تكون ملكة والرجل خادمها، وده شرف”.

منذر رياحنة في رمضان 2023

انضم الفنان الأردني لأسرة مسلسل “السجل الأسود“، المقرر طرحه في موسم رمضان 2023 المقبل وذلك بعد ترشيحه من قبل مخرج العمل جميل جميل المغازي، وتأليف ياسر بدوي، وانتاج عاصم المنياوي.

ويشارك في مسلسل السجل الأسود العديد من الفنانين، منهم، خالد سليم، ومي سليم، وهالة فاخر، ومنذر رياحنة، ومحمد نجاتي، وحازم إيهاب، وأحمد عبدالله محمود.

جاء ذلك بعد أيام من اعتذار أحمد فهمي عن مسلسل «السجل الأسود» بسبب انشغاله بتصوير مسلسل «بين السطور» مع صبا مبارك، كشف المخرج جميل جميل المغازي عن تعاقده مع خالد سليم للقيام بدور البطولة، ومن المُقرر انطلاق التصوير بالقاهرة نهاية الأسبوع المُقبل.

أحدث أعمال منذر رياحنة

وكانت أخر اعمال منذر رياحنة “فيلم الحارة”، وحصل فيلم الحارة على إرشادات واسعة خلال جولات عروضه شارك خلالها في العشرات من المهرجانات الدولية، ومن أبرزها مهرجان لندن السينمائي ومهرجان روتردام السينمائي الدولي، كما شهد عرضه الأول عربيًا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم الحارة في حي تحكمه النميمة والعنف في شرق عمّان، حيث يقوم شاب مخادع بالمستحيل ليكون مع حبيبته، لكن والدتها تقف عائقًا أمام اكتمال قصتهما، وعندما تلتقط كاميرا شخصًا مبتزًا مقطعًا مصورًا لهما في وضع حميمي، تلجأ الأم في الخفاء إلى عصابة لتضع حدًا لما يحدث، لكن الأمور لا تجري كما خُطط لها.

ويضم فيلم الحارة عدد من الفنانين المميزين منهم: عماد عزمي، بركة رحماني، منذر رياحنة، ميساء عبدالهادي، نادرة عمران ونديم ريماوي، فيلم الحارة من تأليف وإخراج باسل غندور، وآخرين.

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