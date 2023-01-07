الصور الاولى لجورج وسوف بعد وفاة نجله البكر وديع؟.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 7 يناير 2023 02:47 مساءً - تم نقل الفنان جورج وسوف إلى المستشفى، بعد تلقيه نبأ وفاة نجله الأكبر وديع، الذي توفي، مساء الجمعة.

وكتب الصحفي اللبناني، إيلي مرحب عبر حسابه الشخصي على “تويتر”: “سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع.. الله يصبرك ويعطيك الصحة”.

غير ان جورج وسوف ظهر اليوم السبت في لقطات من عزاء نجله وديع بحضور النجوم والاعلاميين في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الاورثودوكس.

وكان وديع نجل الفنان جورج وسوف، قد توفي مساء الجمعة، على خلفية تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب عملية تكميم للمعدة، أجراها الأسبوع الماضي بإحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان وديع وسوف قد تعرض لمضاعفات خطيرة أمس الجمعة نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات بيروت، حيث حجز داخل العناية المركزة، وتم نقل وحدات دم له.