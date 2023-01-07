شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمي رينر يطمئن محبيه بعد تعرضه لحادث مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرالممثل العالمى جيريمى رينر، فيديو جديدة له من المستشفى بعد الحادث المروع الذى تعرض له الفترة الأخيرة، وشكر فريق وحدة العناية المركزة الذي ساعده في بدء رحلته العلاجية.

علق رينر على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على تويتروهو فى سريره بالمستشفى محاطًا بالفريق الطبى لوحدة العناية المركزة قائلاً: "شكرًا لك فريق وحدة العناية المركزة الطبي المشهور على بدء هذه الرحلة''.

وفقا لموقع لموقع "ديلى ميل" ظل نجم Marvel، 52 عامًا، في وحدة العناية المركزة في المستشفى منذ حادث الذى إصابة في 1 يناير.

سبب حادث تعرض له جيريمي رينر

وكشف المتحدث أن "رينر" دهس بواسطة محراث ثلجي يبلغ وزنه سبعة أطنان في يوم رأس السنة الجديدة بينما كان يعمل على تحرير أحد أفراد الأسرة المحاصرين من الثلوج التي تغطي مزرعته في بحيرة تاهو.

واشتهر رينر بلعبه دور هوك فى عالم مارفل السينمائى، كما لعب دور البطولة فى أفلام مثل The Hurt Locker - التى حصل على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل عنها - American Hustle و Mission Impossible - Ghost Protocol، كذلك تم ترشيح رينر أيضًا لأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره فى The Town، ويقوم حاليًا ببطولة سلسلة باراماونت + The Mayor Of Kingstown .

وكانت الممثلة هيلى شتاينفيلد بطلة مسلسل Hawkeye قد وصفت زميلها الممثل العالمى جيريمى رينر بأنه كان "حليفها" أثناء تصوير العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وكخطوة أولى لشخصيتها فى عالم Marvel السينمائي، أخبرت شتاينفيلد NME كيف أن العمل مع رينر ممتعًا للغاية.

كخطوة أولى لشخصيتها فى عالم Marvel السينمائي، أخبرت شتاينفيلد NME كيف أصبح رينر مصدرًا "للتهدئة داخل الجنون"، وصرحت شتاينفيلد: "كان العمل مع جيريمى "رينر" ممتعًا للغاية، وشعرت حقًا أن لدى حليفًا فى مكان التصوير منذ اليوم الأول، أما أنا مثل كيت بيشوب، كانت لدى لحظات كنت أتطلع إليها للحصول على التوجيهات وبعض الإحساس بالهدوء وسط جنون صنع هذا المسلسل العظيم".

وأكملت شتاينفيلد حديثها: "لقد كان رائعًا وممتعًا ومضحكًا فترة التصوير، لقد اهتم رينر كثيرًا بهذا المسلسل ودوره وهذه الديناميكية بين هاتين الشخصيتين، لذلك كان ذلك أيضًا موضع تقدير كبير بيننا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".