شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. نظيم شعراوى أشهر قاضٍ وضابط ووزير فى السينما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برغم كل الأدوار التى قدمها الفنان الراحل نظيم شعراوى إلا أن دور القاضى فى مسرحية " شاهد ما شافش حاجة" يعد من أشهر أدواره، التى تعلق بها المشاهد المصرى والعربى، خاصة أنه قدمها بجدية شديدة وفى بعض المشاهد تخرج خفة ظله مع الفنان عادل إمام.

نظيم شعراوى من الفنانين الذين عاصروا أجيالا متعددة فى الفن المصرى فقد كان من ضمن فرقة الفنان فؤاد المهندس وقدم معه مسرحيات عديدة من أشهرها مسرحية "سيدتى الجميلة"، وربما كانت هيئته ووقاره وجديته هى التى جعلت كل المخرجين يسندون له أدوار الشخصيات المهمة والرفيعة فيما بعد.

اليوم 7 يناير تمر ذكرى ميلاده، وقد رحل عن عالمنا يوم 30 يونيو عام 2010 عن عمر 87 سنة، ونظيم شعراوى قدم العديد من الشخصيات المتعلقة بالمناصب الرفيعة مثل القاضى أو الوزير أو رجل مخابرات أو اللواء، وأحيانا يجسد زعيم عصابة وكل هذه الأدوار كان يقدمها ببراعة فهو حقا ممثل قدير.

نظيم شعراوى قدم شخصية القاضى أيضا مرتين بعد "شاهد ما شافش حاجة" فقد قدمها فى فيلم "سر امرأة" وفى المسلسل الإذاعى "القصاص"، ونستعرض فيما يلى أشهر الشخصيات التى قدمها..

قدم نظيم شعراوى شخصية الوزير فى فيلم "الواد محروس بتاع الوزير" بطولة عادل إمام، كمال الشناوى، وفاء عامر، وآخرين، من تأليف يوسف معاطى، وإخراج نادر جلال وفى فيلم "زوجة رجل مهم" ظهر بشخصية مدير مباحث أمن الدولة، وهو بطولة أحمد زكى، وميرفت أمين وكان رئيس المخابرات فى العام نفسه بفيلم "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، وهو بطولة سهير البابلى، إسعاد يونس، يوسف شعبان، وآخرين، من تأليف إسعاد يونس، وإخراج محمد عبدالعزيز.

وجسد "شعراوى" شخصية رئيس النيابة عام 1976 خلال أحداث فيلم "الدموع الساخنة"، وهو بطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، نور الشريف، وآخرون، من تأليف محمود أبو زيد، وإخراج يحيى العلمي.

وقدم "شعراوي" شخصية ضابط الشرطة عام 1970 فى فيلم "ربع دستة أشرار"، وهو بطولة فؤاد المهندس، شويكار، عبد المنعم مدبولى، وآخرون، من تأليف عبد المنعم مدبولى، وإخراج نجدى حافظ.

وفى عام 1967 عرض فيلم "جريمة فى الحى الهادى"، وجسد خلاله شخصية "ضابط المخابرات المصرية"، وهو بطولة نادية لطفى، رشدى أباظة، زوزو نبيل وآخرين، تأليف عبدالمنصف محمود، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى فيلم "بطل للنهاية" الذى عرض عام 1963، قدم الفنان الراحل شخصية رئيس المباحث الجنائية، وهو بطولة على رشدى، وجدى العربى، محمد الدفراوى، وآخرين، من تأليف على الزرقانى، وإخراج حسام الدين مصطفى.

وفى عام 1962 عرض فيلم "اللص والكلاب" وجسد خلاله "شعراوى" شخصية مدير الأمن، وهو بطولة شادية شكرى سرحان، كمال الشناوى، وآخرين، من تأليف نجيب محفوظ، وإخراج كمال الشيخ.

وجسد "نظيم" شخصية قائد الدفاع المدني عام 1960 خلال أحداث فيلم "بين السماء والأرض"، وهو بطولة هند رستم، عبدالمنعم إبراهيم، نعيمة وصفي، تأليف نجيب محفوظ، وإخراج صلاح أبو سيف.