شكرا لقرائتكم خبر عن تريو وديو وسنجل.. انتعاشة غنائية لنجوم الفن فى أول أسبوع من العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى فى موسم بداية العام الجديد، تزايد طرح الأغانى والألبومات، حيث يسعى كل مطرب لتقديم لون غنائى يتماشى مع أجواء الشتاء وبداية العام الجديد وأعياد الميلاد، ما أدى إلى انتعاش سوق الغناء، يحث شهد السوق استقبال عدد من الأغانى الفردية والمتنوعة.

تريو "على وضعنا" لـ محمد رمضان وأحمد عدوية ونجله محمد عدوية

كانت البداية مع أول أيام العام الجديد حيث طرح الفنان محمد رمضان بمشاركة الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عديوة تريو غنائى بعنوان "على وضعنا".



على وضعنا

تريو "يا عراف" لـ أحمد سعد وأحمد زعيم والتونسى نوردو

طرح النجوم أحمد سعد وأحمد زعيم والتونسى نوردو، فيديو كليب لأغنية تريو جديدة بعنوان "يا عراف"، تجمع لأول مرة بينهم، وذلك على قناة أحمد سعد على يوتيوب ، تزامنًا مع احتفالات موسم رأس السنة 2023.



يا عراف

أغنية "يا خسارة" للمطرب موسى

طرح المطرب موسى، أحدث كليباته الغنائية بعنوان "يا خسارة"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من كلمات وألحان كريم الصباغ، توزيع الموزع الأجنبي Hamrah، ميكس وماسترينج اسامه طارق، مدير تصوير جود ، وإخراج ميدو عماد.





أغنية "شوفت" لـ هيثم شاكر وميرنا هشام

طرح النجم هيثم شاكر أغنية جديدة تحمل اسم "شوفت" جمعته بالمطربة ميرنا هشام، على موقع يوتيوب، من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع شريف مكاوي.



شوفت

أغنية "طماعة" لـ محمد يحيى وعمر حفظى

طرح الملحن والمطرب محمد يحيي أغنية جديدة تحمل اسم "طماعة" جمعته بالمطرب عمر حفظى، وهى من كلمات وألحان وتوزيع محمد يحيى ومكساج وهندسة صوت خالد نبيل، تم تسجيل الأغنية بطريقة الفيديو ليركس video lyrics.



طماعة

أغنية "أنا مش بتساب" لـ نوال الزغبى

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، أحدث أغنياتها مع بداية الجديد والتى تحمل اسم "أنا مش بتساب"، على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات عمرو المصرى، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع عمرو الخضرى.



انا مش بتساب

أغنية "هالله هالله يا دني" لـ فارس كرم

طرح المطرب اللبناني فارس كرم، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "هالله هالله يا دني" على موقع "يوتيوب"، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان فارس إسكندر، و توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج سام كيال.