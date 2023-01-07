شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل روما المتوقع لمباراة ميلان بقمة الدوري الإيطالي وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي روما لخوض تحدي قوي ومثير غدًا، حينما يواجه نظيره ميلان،ضمن الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث يسعي فريق البقرة المقدسة للفوز بمواجهة الديربي والإقتراب أكثر من صراع الصدارة مجددًا، بعدما أبتعد الفريق عن المربع الذهبي فى المباريات الأخيرة.

فى حين يسعي نادي ميلان فى مواصلة عروضه القوية والإنتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل الضغط بقوة على نابولي المتصدر فى صراع الصدارة، الشئ الذي قد يمنح الفريق الفرصة فى الحفاظ على اللقب، على الرغم من صعوبة مهمة الروسونير



موعد مباراة ميلان وروما المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره روما غدًا الأحد، فى الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل روما المتوقع لمواجهة ميلان

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مواجهة نظيره ميلان بالتشكيل الآتي:-

حراسة المرمى:- روي باتريسيو.

خط الدفاع:- مانشيني- إيبانيز- سمولينج.

خط الوسط:- كريستانتي- زالوسكي- كامارا- بيليجريني.

خط الهجوم:- أبراهام- زانيولو.

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فى حين يحل نادي روما فى المركز السادس برصيد 30 نقطة.