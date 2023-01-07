شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ميلان المتوقع لمباراة روما بقمة الدوري الإيطالي وموعد المباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ميلان لخوض مباراة قوية ومثيرة غدًا، حينما يواجه نظيره روما، ضمن الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث يسعي الروسونيري فى مواصلة عروضه القوية والإنتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل الضغط بقوة على نابولي المتصدر فى صراع الصدارة.

فى حين يسعي نادي روما للإقتراب إلى المربع الذهبي مجددًا، والعودة إلى طريق الإنتصارات، بعد البداية القوية للفريق هذا الموسم، الشئ الذي يجعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمتلك رغبة الفوز، لا سيما أنه يجيد التعامل مع مثل هذه المباريات القوية التى تكون أمام الفرق التنافسية.



موعد مباراة ميلان وروما المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره روما غدًا الأحد، فى الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.



تشكيل ميلان المتوقع لمباراة روما القادمة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي بيولي مباراة روما بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:- سبريان تتاروشانو.

خط الدفاع:- كالابريا- كالولو- توموري- هرنانديز.

خط الوسط:- إسماعيل بن ناصر- ساندرو تونالي- براهيم دياز.

خط الهجوم:- رفائيل لياو- اليكسيس- جيرو.

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فى حين يحل نادي روما فى المركز السادس برصيد 30 نقطة.