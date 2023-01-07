شكرا لقرائتكم خبر عن صراع الصدارة.. ميلان فى تحدي مثير أمام روما بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي ميلان لخوض مباراة قوية ومثيرة غدًا، حينما يواجه نظيره روما، ضمن الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث يسعي الروسونيري فى مواصلة عروضه القوية والإنتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل الضغط بقوة على نابولي المتصدر فى صراع الصدارة.

فى حين يسعي نادي روما للإقتراب إلى المربع الذهبي مجددًا، والعودة إلى طريق الإنتصارات، بعد البداية القوية للفريق هذا الموسم، الشئ الذي يجعل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يمتلك رغبة الفوز، لا سيما أنه يجيد التعامل مع مثل هذه المباريات القوية التى تكون أمام الفرق التنافسية.



بيولى يطالب لاعبيه بالتركيز

وفى الجانب الآخر، طالب بيولي من لاعبيه ضرورة التركيز على إنهاء الهجمات أمام مرمي الخصم، حيث أن مثل هذه المواجهات يتم حسمها من خلال بعض التفاصيل البسيطة فقط، ومن ثم يجب على جميع لاعبيه أن يتحلوا بالتركيز الشديد لحصد هذه الثلاث النقاط الهامة.



موعد مباراة ميلان وروما المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي نادي ميلان نظيره روما غدًا الأحد، فى الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 21:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 22:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة، فى حين يحل نادي روما فى المركز السادس برصيد 30 نقطة.