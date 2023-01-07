شكرا لقرائتكم خبر عن نجم عربي جديد يقترب من الإنتقال إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود إهتمام كبير من مسئولي نادي ميلان بالتعاقد مع النجم الجزائري حسام عوار، لاعب نادي ليون الفرنسي، حيث أكدت بعض المصادر أن اللاعب يلقي قبولًا كبيرًا داخل الجهاز الفني لنادي ميلان بقيادة المدرب المخضرم ستيفانو بيولي.

وأفادت التقارير أن مسئولي الروسونيري يراقبون اللاعب منذ فترة طويلة لبحث إمكانية التعاقد معه، لا سيما أنه كان ضمن خطة الفريق فى الإنتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يرفض فريقه الفرنسي رحيل اللاعب لحاجة الفريق إلى جهوده فى الموسم الحالي.

ويعد حسام عوار ليس اللاعبًا العربي الوحيد الذي يتواجد ضمن صفوف ميلان حال التعاقد معه، خاصة أن كبير العاصمة الإيطالية يضم بين صفوفه إسماعيل بن ناصر نجم مقاتلي الصحراء، الأمر الذي قد يسهل إتمام الصفقة.



موقف ليون من بيع اللاعب

وأشارت العديد من المصادر أنه على الرغم من رفض ليون رحيل اللاعب فى وقت سابق، إلا أن الفريق قد يقوم بالإستغناء عنه لصالح الروسونيري حال وصول عرض قوي ومناسب للاعب خلال الساعات المقبلة.

الجدير بالذكر أن الإتحاد الجزائري قد أعلن فى وقت سابق عن تمثيل اللاعب لمنتخب الجزائر فى الفترة المقبلة بدلًا من المنتخب الفرنسي، بعدما شارك اللاعب مع منتخب الناشئين لمنتخب الديوك الفرنسية.