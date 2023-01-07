شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة إنتاج بوجى وطمطم على مسرح العرائس لتثقيف الطفل المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع بوجى وطمطم ذلك المسلسل الذى تربى عليه أجيال وأجيال، وكان له تأثير كبير فى ثقافة الطفل المصرى والعربى سيعود قريبا، لكن من خلال المسرح المصرى برعاية المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح.

وأعلن الفنان محمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس، عن المشروع المسرحى الجديد الذى سيقدمه مسرح العرائس وهو إعادة إنتاج "بوجي وطمطم" مسرحيا من خلال عرض بعنوان "بوجى وطمطم على النت" تأليف وأشعار محمد بهجت وإخراج هانى البنا وتصميم عرائس رحمى، والمشروع يقدم بالتعاون مع زوجة الفنان الكبير الراحل رحمي ، ويقدم الموسيقي والألحان له الموسيقار طارق مهران .

خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023 كان قد أعلنها المخرج خالد جلال خلال مؤتمر صحفي تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد"، وهي بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، والخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

يذكر أن بوجي وطمطم وهو مسلسل عرائس مصري من تأليف وإخراج الراحل رحمي، حاز المسلسل علي متابعة الصغار والكبار، حيث ارتبط بوجدان الطفل لسنوات طويلة في ليالى شهر رمضان، حيث كان له الفضل في ارتباط الطفل المصري بعروسة مصرية خالصة من البيئة المصرية الاصيلة مما كان له أكبر الاثر في مواجهة الثقافات الغربية، وتدور أحداث المسلسل حول الأخوين بوجي، وطمطم وأصدقاءهما زيكو، وزيزي، وجارهم العجوز عم شكشك وبعض الشخصيات الحقيقية مع الدخول في العديد من المواقف اليومية والسلوكيات والأخلاقيات، التي يجب على الأطفال تعلمها والالتزام بها.