شكرا لقرائتكم خبر عن "طيب وأمير" من تراث الريحانى يقدمها المسرح الكوميدى بطولة مدحت تيخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة المسرح الكوميدى مسرحية "طيب وأمير" عن فيلم "سلامة فى خير" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى، والعرض من تأليف أحمد الملوانى، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، مدحت تيخة، تامر فرج، شيماء عبد القادر، أحمد السلكاوى.

وعلى نفس المسرح الكوميدى "مسرح فاطمة رشدى" سيقدم أيضا مشروع مسرحى كوميدى تحت عنوان "يوم عاصم جدا" رؤية وإخراج عمرو حسان عن نص المؤلف أيمن النمر.

"سلامة في خير" فيلم مصري من إنتاج عام 1937 ، وتدور أحداث الفيلم حول سلامة محصل فى أحد المحلات التجارية، يذهب للبنك لإيداع إيراد المحل، لكنه يجد البنك مغلقا، يقع سلامة في حيرة خوفا على الإيراد، يشير عليه أحدهم الإقامة في أحد الفنادق ويودع المبلغ لدى إدارة الفندق. وهناك يتقابل مع أحد الأمراء الذي يطلب منه أن يحل محله لأن هناك خطرًا على حياته، تقلق زوجة سلامة لغيابه كذلك صاحب المحل. ينجح سلامة في مهمته ويحقق للأمير مكاسب. في النهاية يتسلم حقيبة النقود والتي استبدلت بحقيبة أخرى سهوا بها عينات من الأقمشة، يطلب صاحب المحل القبض عليه، ولكن تظهر الحقيقة، فيسلمه الأمير مكافأته وكذا صاحب المحل، ويعود مع زوجته إلى المنزل.

والفيلم شارك في بطولته كوكبة من النجوم علي رأسهم الفنان الكبير نجيب الريحاني وشاركه البطولة : حسين رياض ، فؤاد شفيق ، منسي فهمي ، شرفنطح ، راقية إبراهيم ، روحية خالد ، فردوس محمد ، استيفان روستي ، حسن فايق ، إدمون تويما ، والفيلم من إخراج نيازي مصطفي، وتأليف نجيب الريحاني والسيناريو والحوار لبديع خيري ونجيب الريحاني.