شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أروى تتعاون مع طلال وأحمد علوى فى أغنية "هنيالو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة أروى فى أغنية جديدة تحمل اسم "هنيالو" مع الموسيقار طلال والشاعر أحمد علوى والموزع حسام كامل، والتى ستكون مفاجأة لجمهورها.

وكانت آخر أعمال المطربة أروى، أغنية "قلبي"، وطرحتها في بداية العام الماضي 2022، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

يذكر أن الفنان يوسف المهنا هو من اكتشف موهبة أروى وهي ما زالت طالبة، وبدأت بالظهور لأول مرة كنجمة عام 1999 في مهرجان أوربت، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات، ووصلت أروى إلى للنجومية وذاع صيتها في الدول العربية، حيث حصدت الكثير من الجوائز والألقاب الفنية.

وطرحت المطربة أروى عددا من الألبومات الغنائى خلال مشوارها وصلت لأكثر من 4 البومات، والعديد من الأغانى الفردية خاصة في المناسبات مثل، عيد الأم والأعياد الوطنية وعدد من المهرجانات الغنائية.

اشتهرت أروى بأدائها أغنياتها بالطابع والخليجي كما غنّت بلهجات عربية أخرى كالمصرية واللبنانية، وقدمت أروى فنها بأسلوب متطور وحديث فكانت أول أغنياتها "كما الريشة" وهي أغنية سبق وغناها الفنان أبو بكر سالم وأغنية «طبول المكلا» وتسعى أروى دوما للبحث في كنوز الغناء الحضرمي لاستخراج ما يناسب لونها وجمهورها.