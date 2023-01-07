شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء حكم مهندسة ديكور فى حكاية "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة دعاء حكم فى بطولة حكاية "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" المقرر انطلاق عرضها اليوم السبت على قناة cbc، وتجسد دعاء خلال أحداث الحكاية شخصية "هند علام" التى تعمل مهندسة ديكور فى تصوير الأعمال الفنية، والحكاية بطولة نجلاء بدر، نضال الشافعى، إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد باسم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

حكاية "روليت" مكونة من 5 حلقات وهى ثانى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على قناة cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، بالاضافة على عرضها بالتزامن على منصة watch it.

وتشارك دعاء حكم في بطولة مسلسل "العمدة" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى العمل زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.

وكان آخر أعمال دعاء حكم حكاية "90 يوم" من مسلسل "ورا كل باب" الذى تم عرضه على قناة الحياة في أكتوبر 2021، والحكاية بطولة ضال الشافعى، دنيا عبد العزيز، هشام إسماعيل، أحمد حلاوة، ميمى جمال، أحمد رفعت، عفاف رشاد، ندى بهجت، والأطفال جنا حسام، بينور هلال، محمود هلال، وتأليف ميرنا الفقى وإخراج أحمد صالح.