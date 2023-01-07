شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائياً فى المكسيك 5 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة ميريام فارس، لإحياء حفل غنائى فى المكسيك يوم الأحد 5 فبراير المقبل، وتقدم خلال الحفل توليفة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وشارك المطربة ميريام فارس مؤخراً فى كأس العالم لعام 2022، من خلال أغنية "توكو تاكا"، والتى جمعتها بمطربة الراب الأمريكية نيكى ميناج والمطرب الكولومبى مالوما، وحققت الأغنية منذ طرحها على موقع يوتيوب، 100 مليون مشاهدة.

وطرحت المطربة اللبنانية ميريام فارس مؤخرًا أغنية بعنوان "قضيها انبساط"، على موقع "يوتيوب" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيغى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.