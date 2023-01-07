شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تنضم لبطولة مسلسل Lioness والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت النجمة العالمية نيكول كيدمان إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد Lioness، الذى تدور أحداثه حول تجنيد وكالة المخابرات الأمريكية المركزية شابًا من مشاة البحرية الأمريكية لمصادقة ابنة جماعة متطرفة من أجل إسقاط التنظيم من الداخل.

نجمة هوليوود نيكول كيدمان تعد أحدث المنضمين إلى مسلسل Lioness للمخرج تايلور شيريدان، بعد انضمام زوي سالدانا، ليزلا دي أوليفيرا، سام اصغري، ستيفاني نور، أوستن هيبرت، ديف أنابل، وغيرهم من الفنانين.

قصة مسلسل Lioness

يستند Lioness إلى برنامج حقيقي لوكالة المخابرات المركزية، وتجسد فيه سالدانا دور Joe، رئيسة المحطة في برنامج Lioness المكلف بتدريب وإدارة وقيادة النشطاء السريين الإناث، فيما تجسد نيكول كيدمان دور دور Kaitlyn Meade ، كبير مشرفي وكالة المخابرات المركزية والتي كان لديها حياة مهنية طويلة في عالم السياسة، ويجب عليها التوفيق بين مظاهر كونها امرأة في مجتمع الاستخبارات رفيع المستوى، وزوجة تتوق إلى الاهتمام الذي لا تحصل عليه.

أعمال نيكول كيدمان

يشار إلى أن نيكول كيدمان ظهرت مؤخرا في فيلم الإثارة والمغامرات The Northman بطولة ألكسندر سكارسجارد، وآنيا تايلور جوى، وإيثان هوك، وويليم دافو، وبيورك، كما ستشارك في المسلسل الدرامي المقبل Expats.