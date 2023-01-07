شكرا لقرائتكم خبر عن ادعوا له بالرحمة.. هانى شاكر وفيفى عبده ينعيان وديع جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان هانى شاكر النعى فى وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علق على صفحة التواصل الاجتماعى قائلا: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره لا تقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، أشاطر أخي وحبيبي الفنان الكبير جورج وسوف أحزانه في وفاة ابنه الغالي وديع، وأدعوا له بالصبر على هذا الابتلاء العظيم ابتلاء الأنبياء، اللهم اربط على قلبه وعلى قلب أسرته ومحبيه وارزقهم الصبر والسلوان".

كما قدمت النجمة فيفى عبده النعى في وفاة ابن النجم جورج وسوف، حيث علقت على صفحة التواصل الاجتماعى قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله وديع جورج وسوف ابن الفنان الكبير جورج وسوف. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب، ويصبر أهله على فراقه يا رب. خبر صادم وحزين برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".





وتوفى منذ قليل وديع نجل الفنان جورج وسوف بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية، ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وفاة وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت اليسا على صفحتها الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة

وكتبت كارول سماحة مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر إمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك

وأعلنت المطربة نوال الزغبى وعلقت قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: "الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك".

وتعرض مؤخرا وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف لأزمة صحية كبيرة مؤخراً، مكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء، منهم الإعلامى نيشان الذى كتب "قلبى حزين رب اشفيه"، وذلك فى رده على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية، التى وصفت بالحرجة دون الدخول فى التفاصيل.

كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الاتجاه لأحد مستشفيات لبنان والتبرع بالدم هناك، وبين تواجد وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "بيتكلم عليا" التى قام بطرحها مؤخرا عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجى، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها.