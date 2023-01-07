شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: نقل جورج وسوف للمستشفى بعد وفاة ابنه وديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام لبنانية بنقل الفنان جورج وسوف إلى أحد المستشفيات بعد وفاة ابنه وديع، الذى فارق دنيانا منذ ساعات، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تصغير المعدة" التى أجراها مؤخرا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية والإعلامية في لبنان قد ضجت بخبر تعرض وديع وسوف لحالة صحية حرجة.

يذكر أن وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف تعرض لأزمة صحية كبيرة مؤخراً، يمكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء.

ونعى عدد من نجوم لبنان على صفحات التواصل الاجتماعى وديع نجل الفنان الكبير جورج وسوف، حيث كتبت إليسا على صفحتها: "الفرقة صعبة كتير، يا رب حكمتك أكبر، بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة".

وكتبت كارول سماحة: "مش قادرة صدق شو هالخبر الحزين وديع جورج وسوف صار بين إيديك يا رب الله يصبر أمك وبيك وإخواتك على كسرة قلبن عليك"، كما نعاه النجم وليد توفيق.