شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام لـ هشام عباس: جيلكم أكثر جيل اتهاجم.. وأكره مصطلح "الأغانى الشبابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هشام عباس ضيفا مع النجمة أنغام عبر برنامجها "أنغام"، المذاع على قناة DMC فى الجزء الثانى من الحلقة. وخلال الحلقة قالت أنغام لضيفها هشام عباس: "كنت بكره مسمى الأغانى الشبابية، وأنتوا أكتر جيل اتعرض لهجوم كبير، وفيه تجاهل لنجاحكم، وكل اللى كانوا بنتقدوا تراجعوا ومكملوش، وأنت وجيلك نجحتوا وكملتوا". مؤكدة: "أنتوا عملتوا مرحلة فى الموسيقى باسمكم"





وعن أسباب الهجوم رد هشام عباس: "الأفكار كانت جديدة فى الوقت ده، والأغانى كانت بسيطة". وعن صداقته بالموسيقار الراحل عمار الشريعى: "قابلت عمار أول مرة فى حياتى أروح البرنامج العام فى الراديو، فقرة على الهوا، وكان عندى برد، ولما رحت المذيعة قالت لى: أنت حظك حلو قوي، أنت هتطلع مع عمار الشريعى، رديت عليها: نعم!".

وأكد أن عمار الشريعى لم تعجبه أغنية "حلال عليك"، وخلال الحلقة على الهواء استقبلنا مكالمة هاتفية لمتصل كان يهاجم موجة الأغانى الجديدة، وقال لعمار: "الشاب اللى معاك ده يقدر يغنى حاجة لعبد الوهاب".