وفاة وديع جورج وسوف بعد مضاعفات عملية تكميم

كتب امير فتحي في السبت 7 يناير 2023 02:47 صباحاً - توفي مساء الجمعة نجل سلطان الطرب جورج وسوف وابنه البكر وديع في مستشفى “مار يوسف” في بيروت، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بعد إجرائه عملية جراحية.



وقد تحدثت تقارير إعلامية، أن خطأً طبيا تسبب في وفاة وديع جورج وسوف، موضحة أن هذا الخطأ تسبب له بتجلط بالدم وذبحة قلبية ما أدى إلى وفاته بمستشفى مار يوسف بالدورة في لبنان.

وبحسب رواية أحد المقرّبين، فقد أجرى وديع جراحة تكميم للمعدة، قبل أسبوع، وعاد إلى المنزل إلا أنه تعرّض بعدها لوعكة صحية مفاجئة في منزله وأغمي عليه، الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى، حيث تبيّن وجود نزيف ما استوجب إدخاله في صورة عاجلة إلى العناية المركّزة للمباشرة بالاجراءات الطبيّة اللّازمة، وهو ما فسّر نشر الفنانة إليسا والإعلاميّة منى أبو حمزة طلباً بالمساعدة لتأمين وحدات دم في مستشفى مار يوسف، حيث يمكث وديع.

وقد نعى عدد من الفنانين نجل جورج وسوف حيث كتبت نجوى كرم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “الدّني وجع. وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي، خصوصي عند الأهل. الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع”.

وكتتب سيرين عبدالنور في تغريدة: “وديع جورج وسوف الله يرحمك ويصبر قلب امك وبيك”.

كذلك كتبت هيفاء وهبي: “خبر بيوجع القلب #وديع_جورج_وسوف لروحك السلام الله يصبّر قلبك ابو وديع الوجع كبير والفراق صعب”.