شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تواسى جورج وسوف فى وفاة ابنه: الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عدد من نجوم لبنان وفاة وديع جورج وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، حيث أعلنت المطربة نوال الزغبى وعلقت قائلة على صفحة التواصل الاجتماعى: "الله يرحمك يا وديع ويصبر أمك وأبوك".





وتعرض مؤخرا وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف لأزمة صحية كبيرة مؤخراً، مكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء، منهم الإعلامى نيشان الذى كتب "قلبى حزين رب اشفيه"، وذلك فى رده على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية، التى وصفت بالحرجة دون الدخول فى التفاصيل.

كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الاتجاه لأحد مستشفيات لبنان والتبرع بالدم هناك، وبين تواجد وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "بيتكلم عليا" التى قام بطرحها مؤخرا عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجى، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها.