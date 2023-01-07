شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: أيمن بهجت قمر كتب "سيبها تحبك يا قلبى" و"قول عليا مجنون" لحبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم هشام عباس ضيفا مع النجمة أنغام عبر برنامجها "أنغام"، المذاع على قناة DMC فى الجزء الثانى من الحلقة.

وخلال الحلقة تحدث هشام عباس عن كواليس تعاونه مع الشاعر أيمن بهجت قمر كاشفا أن أغنيتى "سيبها تحبك يا قلبى" و"قول عليا مجنون" قصتان حقيقتان لأيمن بهجت قمر، وقال: "بيبقى بيكلمها فى التليفون ومتخانق معها، وبعد ما يقفل تطلع الأغنية".

كما كشف أن أغنية "وانا أعمل إيه" كانت لمصطفى السقا وغناها، كما طرحها فى ألبومه، وطلب منه غنائها فوافق، ثم طرحها هشام عباس بتوزيع جديد وعجبتنا جدا.

وعن تعاونه مع الموسيقار الكبير عمار الشريعى، أوضح: "لما عمار كلمنى عشان أغنية تتر مسلسل (أميرة من عابدين) مكنتش مصدق، وعمل لى كمان يا (بركة دعاء الوالدين ) ومن وقتها بقينا أصحاب".