شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة فيلم "شلبى": نفسى أكون نجمة استعراضية ومثلى الأعلى دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "صابر" التى قام صناع فيلم "شلبى" بطرحها الأيام الماضية ضمن الخطة الدعائية للفيلم، نجاحا كبيرا، حيث قام بغنائها بطل العمل كريم محمود عبد العزيز والطفلة سيليا سعد.

وأعربت الطفلة سيليا عن سعادتها البالغة بالمشاركة فى الفيلم والأغنية، قائلة لـ"الخليج 365" إن ترشيحها فى الفيلم جاء من الشركة المنتجة والمخرج بيتر ميمى، وأن دورها لم يتواجد منذ البداية فى السيناريو.



سيليا

وتابعت أن فيلم شلبي هو أول مشاركة حقيقية لها، وأن تلك التجربة حققت بعض أحلامها حيث شاركت في التمثيل بالإضافة إلى الغناء والاستعراض، وأنها تتمنى أن تصبح فنانة استعراضية كبيرة وأن الفنانة الكبيرة دنيا سمير غانم هي مثلها الأعلى، موضحة أن الكواليس مع نجوم الفيلم كانت ممتعة.

وأشارت إلى أنها تقوم خلال الفيلم بدور صديقة ابنة الفنانة روبي خلال أحداث العمل، وتساعدها في جلب الأطفال للعب "بلايستيشن" في الفندق الذي تملكه، كما أنها تقدم أغنية أخرى برفقة روبي وكريم محمود عبد العزيز وبيومي فؤاد في نهاية الأحداث، موضحة أنها بدأت الغناء وهي في سن الـ 3 على مسرح دار الأوبرا.

يعرض فيلم "شلبي" خلال الأيام الحالية في دور العرض السينمائية المختلفة، محققا خلال اليومين الماضيين مليون جنيه في شباك التزاكر، فضلا عن عرضه في عدد من السينمات العربية، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، ومحمد محمود، محمد رضوان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي.