شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يشارك طارق لطفى بطولة "مذكرات زوج" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع المسلسل الرمضانى "مذكرات زوج" النجمين خالد الصاوى وطارق لطفى ليتشاركا بطولته، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، وسيتم عرضه فى رمضان المقبل.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، وجارٍ التعاقد مع بقية أبطال المسلسل.

من ناحية أخرى، تعاقد النجم خالد الصاوى بشكل رسمى على المشاركة فى بطولة مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث يقدم الصاوى شخصية مهمة للغاية فى أحداث المسلسل، الذى يعد التجربة الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف فى الدراما التليفزيونية .

ويعود الصاوى للتعاون مع المخرج خالد يوسف بعد غياب 4 أعوام، حيث قدما سوياً فيلم "كارما" والذى عرض فى السينمات عام 2018، وشارك فى بطولته كل من عمرو سعد، غادة عبد الرازق، زينة، ماجد المصرى، وعدد كبير من الفنانين.

وكان طارق لطفى قد قدم مسلسل "جزيرة غمام" العام الماضى، والذى فاز بأفضل مسلسل فى مهرجان القاهرة للدراما فى نسخته الأولى التى أقيمت الشهر الماضى، وشارك فى بطولة المسلسل فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.