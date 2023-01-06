شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الغد يقدم نص الكاتب العراقى على عبد النبى الزيدى "بعد آخر رصاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد عن تطوير المسرح وتحديثه، وعروض المسرح الجديدة قائلا: سنقدم مسرحية "بعد آخر رصاصة" تأليف الكاتب العراقى على عبد النبى الزيدى وإخراج شريف صبحى، بطولة مى رضا -إيمان مسامح - وفاء عبده - إيناس المصرى - محمد دياب - طارق شرف - إبراهيم الزهيدى – نائل على.

كما تقدم فرقة مسرح الغد عرض "دكتور ستوكمان ومستر قاسم" تأليف ميخائيل وجيه وإخراج د. أسامة رؤوف بطولة رامى الطمبارى – هانى الطمبارى – محمود الزيات – ريم أحمد – نائل على، وعرض آخر بعنوان "الترند الأخير" تأليف توفيق الحكيم وإخراج أحمد فؤاد، بطولة عبد المنعم رياض – ياسمين وافى – محمد خالد – هالة مرزوق .

يذكر أن الكاتب المسرحى العراقى على عبد النبى الزيدى كان قد فاز بالمركز الأول فى جائزة النص المسرحى القصير، عن النص المسرحى "الملائكة أيضا يخرجون ليلا على باب الله"، وهو من أهم كتاب المسرح العراقي والمسرح العربي بشكل عام وله العديد من النصوص المسرحية التي ينهل منها المخرجون من العراقي ومن كل الدول العربية ، وهو بالمناسبة من مواليد الناصرية جنوب العراق، وحصل على بكالوريوس فنون مسرحية من كلية الفنون الجميلة وكتب العديد من الاعمال الروائية، يدأ يكتب للمسرح كمؤلف مسرحي منذ عام 1984 ، كَتبَ العديد من البحوث و الدراسات المسرحية ونشرها في الصحف العراقية والعربية منذ مطلع التسعينيات ، شارك في العديد من المؤتمرات والمهرجان الروائية المسرحية العراقية والعربية والدولية ، وصدرت له الكتب التالية في المسرح (ثامن أيام الأسبوع)، مسرحيات – عام 2001 دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد، (عودة الرجل الذي لم يغب) مسرحيات – عام 2005 اتحاد الكتاب العرب – دمشق (عرض بالعربي) مسرحيات – دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد 2011 كتاب جمرات (مشترك) نصوص مسرحية عام 2011 – طبع في سوريا مختارات من المسرح العراقي (كتاب مشترك مترجم للانكليزية) دار المأمون – بغداد 2011 كتاب ( الإلهيات ) مجموعة مسرحية 2014 عن دار تموز – سوريا . كتاب مشترك يحمل عنوان (عناء الماس) مع مجموعة من كتاب المسرح العراقي 2015 ، وحصل على العديد من الجوائز في التأليف المسرحي والروائى.