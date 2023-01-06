شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الثانى من Gladiator مايو المقبل فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القائمون على الجزء الثانى من فيلم Gladiator على بدء التصوير خلال شهر مايو من العام الجارى، على أن يكون الفيلم جاهزا للطرح فى عام 2024، وذلك وفقاً لعدد من التقارير الأجنبية مثل ذا صن الإنجليزية التي أكدت أن صناع العمل استقروا علي معاينة أماكن في المغرب اختاروها لبدء التصوير هناك.

وأضاف التقرير أن راسل كرو بطل الجزء الأول لم يحدد بعد موقفه في الانضمام للعمل من عدمه، إلا أن محبيه يتمنون مشاركته ولو في مشاهد فلاش باك خاصة أن القصة ستمتد لابن الامبراطور الذى توفي على يد ماكسيموس.

فيلم Gladiator من أهم الأفلام فى التاريخ

جدير بالذكر أن فيلم Gladiator صنف على أنه من أفضل الأعمال السينمائية فى التاريخ، وحرص الممثل الشهير راسل كرو فى وقت سابق من العام الماضى على التقاط صورة فى نفس موقع تصوير الفيلم المفضل له، وذلك بعد 22 عاما -آنذاك- مروا على عرضه عام 2000.