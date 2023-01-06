شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة أمينة تحيى حفلاً غنائياً فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشعبية أمينة حفلاً غنائياً فى لبنان، مساء اليوم الجمعة، وتقدم باقة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول.

وكانت المطربة أمينة أعلنت مؤخراً عن وفاة عمتها بشوات الفخرانى، وعلقت قائلة عبر حسابها الرسمى بـ إنستجرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت عمتي الكبيرة بشوات الفخراني انتي يا عمتي جيتي في وفاة أنور أخويا وما كنتيش عايزة تمشي".

وأضافت أمينة: "قررتي تباتي وبعدين غيرتي رأيك مع السلامة يا كبيرة زي ما كنت بقولك حصلتي ابن أخوكي حبيبك حزنتي عليه ياغالية".

وتوفى مؤخرا شقيق المطربة أمينة وتمت صلاة الجنازة عليه بمسجد العمرى بمنطقة اللبان محافظة الإسكندرية ودفنه بمقابر العمود بمنطقة كرموز.

كانت المطربة أمينة أعلنت وفاة شقيقها أنور، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، حيث كتبت "أخويا مات.. اللى فى حاله مات.. الغلبان مات.. أخويا أنور مات" وبدى من منشورها مدى الحزن والصدمة التى تشعر بها جراء الوفاة.

وكانت قد طرحت المطربة أمينة مؤخرًا أغنيتها الجديدة "كل سنة وأنت خاين" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.