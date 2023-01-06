عمرو دياب يطرح أول أغانيه فى عام 2023 بعنوان "مضحوك علينا"

أغنية "ما تيجي نفك" كلمات ولحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، أما أغنية "سينجل" من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، مكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيري شكري.

وأحيا مؤخراَ النجم الكبير عمرو دياب حفلاً غنائيًا بدولة الكويت، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبيه، وذالك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وتألق الهضبة عمرو دياب، خلال حفله الغنائي الذى أحياه مؤخرًا فى ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".