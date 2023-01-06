شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" قبل عرضها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش حكاية "روليت" من مسلسل "فى كل أسبوع حكاية" التى تنطلق عرضها غدا السبت، مشاكل الطلاق والعلاقات الزوجية، من خلال قصة مخرج السينما محمود الوكيل (نضال الشافعى) وزوجته الممثلة شيرين زاهر(نجلاء بدر)، حيث يجبرها على لعب لعبة الروليت الروسية الشهيرة، وهى وضع رصاصة فى مسدس وتحريك ساقية المسدس، وكل شخص يضغط على الزناد مرة، وهنا يقرر محمود أن من لم تصبه الرصاصة سوف يتحدث عما يشعر به من مشاكل أو مواقف صعبة تجاه الآخر، فتتصاعد الأحداث بينهما.

حكاية "روليت" مكونة من 5 حلقات وتعرض على قناة cbc من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض العمل أيضاً على قناة cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، بالإضافة على عرضه بالتزامن على منصة watch it، ويشارك في بطولتها إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

وعرضت قناة cbc الحكاية الأولى من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" بعنوان "تاكسى" على مدار الأسبوع الماضى، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صلاح عبد الله صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

انتهى صناع المسلسل من تصوير أول 4 حكايات من العمل، وهى "تاكسى" و"روليت" والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، والرابعة بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.



نجلاء بدر ونضال الشافعى



نجلاء بدر



نضال الشافعي