شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك تحتفل بعيد ميلاد ابنها بصور من الطفولة للشباب: أنت فى قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة حنان ترك على الاحتفال بعيد ميلاد ابنها، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها مجموعة صور له من طفولته حتى أصبح فى مرحلة الشباب، معبرة عن سعادتها به.

وعلقت حنان ترك على الصور التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام لابنها: "آدم، بارك الله فى عمرك حبيبى، وجودك فى حياتى من أعظم نعم الله على، منذ لحظة ولادتك أصبحت سعادتى هى رؤيتى لك سعيدا، رؤية ابتساماتك وضحكاتك أجمل ما فى حياتى، أنت فى أكثر الأوطان أمانآ أنت فى قلبى"، وتابعت "يا رب كما هونت حمله وولادته على هون عليه كل أوجاع قلبه التى يخجل من بوحها لى".



ابن الفنانة حنان ترك



ادم ابن حنان ترك



ابن حنان ترك في طفولته

حنان ترك حزينة بسبب أصدقائها

يشار إلى أن الفنانة حنان ترك، أعربت - فى وقت سابق - عن حزنها الكبير بسبب تصديق أصدقائها المنشورات التي تداولت الفترة الماضية على صفحات مزيفة انتحلت اسمها وكتبت أمور غير حقيقية قائلة خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "صعبت عليا نفسى أوى إن ناس صحابى زعلوا منى عشان منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى أنا ما ليش علاقة بيها وعمرى ما قلتها، وقلت معقولة نسيونى للدرجة دى وممكن يفتكروا انى قلت الكلام ده، وأخدت على خاطرى منهم ولكن الحمد لله ان ربنا نصفنى وقدرت اوثق الصفحة بتاعتى".

صفحات مجهولة تنسب كلاما لحنان ترك

وأضافت حنان ترك: "الصفحات التانية اللى كانت باسمى بدأت تتراجع، وأنا عاوزة أقول لأى شخص كتب حاجة باسمى يحذف البوست لأنى هابدأ أخد إجراءات، وعايز أقول إنى كمان عملت قناة على يوتيوب ما فيهاش لسه حاجة لكن سنتواصل من خلالها فى بث مباشر واتكلم فى شوية حاجات عنى وعن أولادى رغم إن وقتى ضيق لأنى فى غربة وولادى مسئوليتى".

وكانت الفنانة حنان ترك نشرت تدوينة على حسابها الرسمى بموقع التدوينات "تويتر" كتبت خلالها: "فى صفحات كتير بتتكلم باسمى وأنا غير مسئولة عنها حبيت أعملكم فيديو مباشر من صفحتى الرسمية على فيس بوك للتوضيح".