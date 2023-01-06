شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة للأزمة الصحية لابن جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف إلى أزمة صحية كبيرة مؤخراً، يمكث على إثرها فى أحد مستشفيات لبنان، حيث نشر العديد من رواد تويتر تدوينات دعت لابن سلطان الطرب بالشفاء، منهم الإعلامى نيشان الذى كتب "قلبى حزين رب اشفيه"، وذلك فى رده على تغريدة لعدد ممن طالبوا بالدعوات له ليخرج من أزمته الصحية، التى وصفت بالحرجة دون الدخول فى التفاصيل.

كما ربط الكثيرون بين تغريدة إليسا الأخيرة التي طالبت فيها بضرورة الإتجاه لأحد مستشفيات لبنان والتبرع بالدم هناك، وبين تواجد وديع جورج وسوف هناك بنفس المستشفى.



نيشان يدعو لنجل جورج وسوف

آخر أعمال الفنان جورج وسوف

يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "بيتكلم عليا" التى قام بطرحها مؤخرا عبر "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان زياد برجى، واقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة خلال شهر من طرحها.

كما يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائى ضخم فى الكويت برفقة النجم جورج وسوف يوم 27 يناير المقبل، ضمن حفلات العام الجديد 2023، ويغنى النجمان خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما التى يتفاعل معها الجمهور.