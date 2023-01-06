شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس فى تحدي قوي أمام أدوينيزي غدًا فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي يوفينتوس لخوض تحدي قوي غدًا، حينما يواجه نظيره أدوينيزي، ضمن الجولة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي، حيث يطمح اليوفي فى مواصلة عروضه القوية فى الآونة الأخيرة والإقتراب خطوة إضافية نحو صدارة الكاليتشو هذا الموسم، على الرغم من صعوبة المنافسة.

فى حين يسعي نادي أدوينيزي من تحقيق المفاجأة فى مواجهة" السيدة العجوز "، لا سيما أن الفريق قد إعتاد على تقديم عروضه القوية فى المواجهات الكبري، الأمر الذي قد يزيد من متاعب يوفينتوس وأليجري فى المواجهة المنتظرة بين الفريقين عن هذه الجولة.



أليجري يوجه رسالة خاصة للاعبيه

وطالب المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس لاعبيه بضرورة التركيز فى المواجهات القادمة، فى ظل إقتراب الفريق الشديد من خطف الوصافة التى يحتلها نادي ميلان، على أمل أن يتعثر نابولي فى الجوالات القادمة ويقوم بالظفر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.



موعد مباراة يوفينتوس وأدوينيزي

ومن المقرر أن يلاقي نادي يوفينتوس نظيره أدوينيزي غدًا السبت، فى الجوالة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن يوفينتوس يحتل المركز الثالث بالدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، في حين يحتل نادي أدوينيزي المركز الثامن برصيد 25 نقطة.