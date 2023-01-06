شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة للخدمات الإعلامية" تهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للإخوة المصريين المسيحيين ولقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما تتمنى لمصرنا الغالية مزيدا من المحبة والسلام.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الجمعة، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء وكبار رجال الدولة.

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك من أجل المشاركة فى صلوات قداس العيد حفاظاً على النظام والأمن.