شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى بالحجاب فى كواليس مسلسل "العمدة".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الفنانة منة فضالى لدورها فى مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، الذى من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل 2023، ونشرت صورة لها من كواليس العمل وظهرت خلال بالحجاب، عبر حسابها على "فيس بوك"، معلقة عليها: "نرجس، العمدة، رمضان 2023".



منة فضالي

أبطال مسلسل "العمدة"

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر،أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعى شعبى.

وكان المخرج محمد سامي انتهى من تصوير نصف مشاهد العمل استعدادا لعرضه في رمضان، كما تم التعاقد مع الفنان هيثم نبيل على تنفيذ أغاني المسلسل.

آخر أعمال منة فضالى

يذكر أن منة فضالي تشارك في مسلسل "مشوار الونش" بدور دارين، الذي يعرض خلال الوقت الحالي عبر شاشة قناة "الحياة"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرج، وهو بطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، هاجر الشرنوبى، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر، وعدد آخر من الفنانين.