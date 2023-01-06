شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "نبيل الجميل" لمحمد هنيدى يحصد مليونا و43 ألف جنيه فى تاسع أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" على صادرة الإيرادات اليومية، حيث حصد أمس الخميس مليونا و43 ألفا و657 جنيها، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 9 أيام 12 مليونا و256 ألفا و848 جنيها.

أبطال فيلم "نبيل الجميل"

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.



نبيل الجميل

هنيدى يكشف تفاصيل "نبيل الجميل"

وكان النجم محمد هنيدى قد كشف تفاصيل العمل خلال بث مباشر عبر "فيس بوك" قائلًا "أنا حبيت شخصية دكتور التجميل وحبيت ألعبها لأنه بيتعرض لمواقف كتيرة ودا اللى يهمنى بالنسبة للكوميديا".

وتابع: "وعلى مستوى الحياة فيه ناس كتيرة محتاجة تعمل تجميل من جوا كمان مش من برا بس، فمعنى الفيلم بسيط وجميل، وكل الكرو اجتهد بداية من المخرج والمؤلفين والنجوم المشاركين، الفيلم الهدف الأول منه الضحك وإحنا بنكتبه، نوينا كوميديا هنشوفها من خلال المواقف مش بس إفيهات ما لهاش لازمة".

يذكر أن هناك 4 أفلام أخرى تعرض خلال الفترة الحالية بجوار فيلم "نبيل الجميل"، وهى "شلبي" و"تحت تهديد السلاح" و"هاشتاج جوزنى" و"فضل ونعمة".