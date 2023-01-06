شكرا لقرائتكم خبر عن محسن سرحان.. فتى الشاشة الأول فى أكثر من 100 فيلم.. ورفض الخروج على المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الممثل الراحل محسن سرحان أكثر من 250 عملا فنيا فى مسيرته، وكان فتى الشاشة الأول لسنوات طويلة من خلال العديد من الأفلام السينمائية.

حول تقديمه لأدوار فتى الشاشة الأول قال محسن سرحان في لقاء تليفزيوني قديم مع ميرفت أمين إنه على مدار أكثر من 100 فيلم قدم هذه الأدوار، التي تتطلب مرحلة سنية معينة تتراوح ما بين 18 عاما وحتى الثلاثينات، لكن بعد ذلك يتغير الأمر.

وفيما يتعلق بإصراره على تقديم أدوار فتى الشاشة الأول، رد محسن سرحان بأن هناك خلط في المفاهيم، فهو بعد هذه المرحلة العمرية يقدم أدوار النجم الأول أو الممثل الأول، فكل مرحلة عمرية لها متطلباتها وظروفها الخاصة.

الفنان والمعاش

محسن سرحان الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم 6 يناير، رفض مصطلح خروج الفنان على المعاش، مشيرا إلى أنه غير موجود في عالم الفن، لكن للأسف الكتاب لا يكلفون أنفسهما جهدا لتأليف أعمال وأدوار مناسبة لهم، على النقيض مما يحدث في الخارج، حيث نرى نجوما كبار في السن تُكتب لهم أعمال خاصة.

وقال محسن سرحان: كلمة المعاش ثقيلة على النفس والأذن خصوصا بالنسبة للفنان، ولا يوجد فنان يُحال على المعاش، إلا إذا طلب بنفسه أن يأخذ قسطا من الراحة بعد عناء طويل.

أفلام محسن سرحان

يشار إلى أن محسن سرحان قدم العديد من الأفلام البارزة منها "سمارة"، "زنوبة"، "سجين أبو زعبل"، "أنا الحب"، "الشك القاتل"، وغيرها، ورحل عن عالمنا يوم 7 فبراير عام 1993.